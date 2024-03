Usa: Biden si rivolge a musulmani all'inizio del Ramadan, "momento di immenso dolore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden, che proprio a causa del sostegno statunitense alle operazioni militari a Gaza sconta contestazioni da parte dei musulmani statunitensi e dell'ala progressista del Partito democratico, ha ribadito nel comunicato anche l'impegno a perseguire una soluzione a due Stati alla questione israelo-palestinese. Biden ha puntato l'indice inoltre contro l'aumento dell'islamofobia negli Stati Uniti. "Ai musulmani in questo Paese, sappiate che siete membri profondamente apprezzati della nostra famiglia americana. A quanti soffrono in questo tempo di guerra, avverto il vostro dolore, vi vedo, e prego che troviate sollievo nella vostra fede, nella vostra famiglia e nella comunità". (Was)