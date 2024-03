Cina-Australia: ambasciatore Xiao, revisione dazi su vino “sta procedendo nella giusta direzione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Australia, Penny Wong, avrebbe invitato l'omologo della Cina, Wang Yi, a effettuare una visita di due giorni nel Paese nella seconda metà di marzo, per discutere di commercio e sicurezza, tra le altre cose. Lo riporta il quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, citando fonti riservate. A quanto si apprende, Wang dovrebbe trascorrere un giorno a Canberra e uno a Sydney. Il primo ministro Li Qiang, inoltre, potrebbe recarsi in visita in Australia il prossimo giugno o luglio. L'indiscrezione sulla visita di Wang arriva in un momento delicato nelle relazioni tra Cina e Australia, alle prese con la risoluzione di controversie commerciali e diplomatiche. (segue) (Cip)