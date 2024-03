Cina-Australia: ambasciatore Xiao, revisione dazi su vino “sta procedendo nella giusta direzione” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un accordo raggiunto lo scorso ottobre, il ministero del Commercio cinese ha iniziato a condurre dal mese successivo revisioni dei dazi antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di vino australiano, che Canberra auspica di vedere concluse il mese prossimo. In un'intervista concessa all'emittente statale "Abc" il 27 febbraio scorso, il ministro del Commercio australiano, Don Farrell, ha espresso ottimismo circa la rapida risoluzione della disputa: "Sono fiducioso che le discussioni avute ieri con il ministro del Commercio cinese (Wang Wentao) faranno in modo che la Cina porti a termine ciò che ha già intrapreso, ovvero accelerare la revisione delle tariffe e il raggiungimento di un risultato in poche settimane". Negli ultimi mesi, d'altra parte, Pechino ha eliminato diverse barriere al commercio con l'Australia, i cui esportatori hanno subito perdite per circa 12 miliardi di dollari dal 2020 a causa delle restrizioni. (segue) (Cip)