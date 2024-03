Cina-Australia: ambasciatore Xiao, revisione dazi su vino “sta procedendo nella giusta direzione” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contribuire al rilancio del dialogo con Pechino è stato poi il rilascio della giornalista australiana Cheng Lei, ex mezzobusto dell'emittente televisiva statale cinese "Cgtn". Cheng, detenuta in Cina per più di tre anni con l'accusa di spionaggio, è tornata in patria lo scorso ottobre, dopo essere stata arrestata il 13 agosto 2020. Le autorità di Pechino non hanno mai reso noto alcun dettaglio in merito alle accuse rivolte alla donna e la magistratura ha rinviato più volta la formulazione di un verdetto, lasciando Cheng in custodia e i suoi congiunti all'oscuro dei possibili sviluppi sino all'annuncio inatteso della sua liberazione. Di recente, i rapporti tra i due Paesi sono tuttavia entrati in una nuova fase di raffreddamento, complice la sentenza di condanna a morte pronunciata da un tribunale di Pechino nei confronti dello scrittore e blogger australiano Yang Hengjun. (segue) (Cip)