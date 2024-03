Cina-Australia: ambasciatore Xiao, revisione dazi su vino “sta procedendo nella giusta direzione” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scrittore è stato condannato con l'accusa di spionaggio all'inizio di febbraio, dopo un processo celebrato in tempi rapidissimi a maggio 2021. L'esecuzione è stata tuttavia sospesa per due anni e ci sono buone probabilità che venga commutata in ergastolo in caso di buona condotta. Come comunicato dai suoi familiari, Yang ha tuttavia deciso di non ricorrere in appello, soprattutto a causa delle sue precarie condizioni di salute: ha infatti una cisti renale di dieci centimetri che richiede un intervento chirurgico. "Ricorrere in appello non farebbe altro che ritardare la possibilità di cure mediche adeguate e controllate, dopo cinque anni di trattamenti disumani e di assoluta negligenza medica", ha affermato la famiglia in una nota diramata il 21 febbraio, aggiungendo che "il peggioramento delle condizioni fisiche di Yang non gli consente di sopportare ulteriori attacchi da parte di questo sistema legale". (Cip)