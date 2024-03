Business news: Brasile, Toyota annuncia investimenti pari a due miliardi di euro fino al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica giapponese Toyota ha annunciato investimenti in Brasile pari a undici miliardi di reais (circa 2 miliardi di euro), cinque dei quali entro il 2026, il resto entro il 2030. L'annuncio è stato fatto durante un evento in una fabbrica della casa automobilistica a Sorocaba, città dello Stato di San Paolo, in presenza del vice presidente brasiliano, Geraldo Alckmin, e del governatore di San Paolo, Tarcisio de Freitas. "Toyota è presente in Brasile da 66 anni e ha contribuito enormemente al consolidamento delle nostre filiere produttive. Il vostro annuncio è una chiara dimostrazione della fiducia di questa grande azienda giapponese nella nostra economia", ha scritto Alckmin in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Si stima che saranno creati due mila nuovi posti di lavoro, 500 fino al 2026 e oltre 10 mila indirettamente. L'amministratore delegato della Toyota per l'America Latina e i Caraibi, Rafael Chang, si è congratulato con il governo brasiliano "per la visione strategica e il discernimento nel considerare nelle nuove politiche industriali l'importanza per il Paese dello sviluppo della produzione locale di nuove tecnologie automobilistiche". (Brs)