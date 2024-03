Business news: Brasile: a febbraio bilancia commerciale a +5,4 miliardi di dollari, +111,8 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la bilancia commerciale del Brasile ha chiuso con un attivo di 5,447 miliardi di dollari, un aumento del 111,8 per cento sullo stesso mese del 2023. Lo riferisce il ministero dello Sviluppo, industria e commercio. Il risultato di febbraio porta l'attivo commerciale del primo bimestre del 2024 a 11,942 miliardi di dollari, miglior risultato della serie storica inaugurata nel 1989. Nel mese scorso, il Paese ha esportato beni e servizi per 23,538 miliardi di dollari, il 16,8 per cento in più rispetto a febbraio 2023. Numeri influenzati dal raccolto record del caffè e della soia, oltre che dal rialzo dei prezzi dello zucchero. Cresce del 119,7 per cento le entrate per la vendita di petrolio, in parte grazie all'incasso legato a transazioni chiuse nei mesi scorsi. Le importazioni hanno comportato una spesa complessiva di 17,67 miliardi di dollari, un ritmo di crescita moderato (+2,4 per cento su anno) soprattutto grazie al calo dei prezzi dei derivati del petrolio. (Brs)