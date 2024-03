Business news: Messico, a febbraio inflazione a 0,09 per cento su mese, 4,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l’inflazione registrata in Messico è stata pari allo 0,09 per cento sul mese e del 4,4 per cento su base annua. Lo riferisce l’istituto nazionale di statistica (Inegi). Il valore annuo si discosta leggermente dall’obiettivo del 3 per cento fissato dalla Banca centrale (Banxico), ma è in calo verso quella direzione. Nello stesso periodo del 2023, l’inflazione era dello 0,56 per cento sul mese e del 7,62 per cento su base annua. (Mec)