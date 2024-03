Business news: Perù, nel 2023 esportazioni nei settori “non tradizionali” in aumento dell’1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 le esportazioni dal Perù nei settori “non tradizionali” hanno registrato un incremento dell’1,5 per cento. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia in una nota. Nel 2023 il valore di tali esportazioni è stato 18,46 miliardi di dollari, rispetto ai 18,18 dell’anno precedente. Nel 2023 le esportazioni “non tradizionali” hanno costituito il 29 per cento delle esportazioni totali, una crescita del 33,6 per cento rispetto al periodo precedente alla pandemia. (Brs)