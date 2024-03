Roma: palpeggia e tenta di rapinare Rolex a donna, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aspettato che una donna di 47anni rientrasse a casa e l’ha aggredita nell’androne palpeggiandola e tentando di strapparle l’orologio Rolex che portava al polso. È accaduto ieri mattina in una palazzina in via Cassia nei pressi dell’ospedale San Pietro a Roma. L’aggressore è un domenicano di 35 anni che alla vista della donna le si è avventato addosso tentando di strapparle l’orologio e le ha palpeggiato il seno. Le urla della 47enne hanno fatto intervenire il marito che, però, nell’affrontare lo straniero è stato colpito e ferito. I pochi minuti guadagnati nello scontro hanno permesso l’arrivo degli agenti della polizia dei commissariati Flaminio e Ponte Milvio che hanno fermato e arrestato il 35enne per tentata rapina e violenza sessuale. Moglie e marito sono stati refertati e giudicati guaribili in 10 giorni. (Rer)