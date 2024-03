Business news: Messico, compagnia spagnola Iberdrola investirà 6 miliardi di dollari in progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola reinvestirà in Messico in progetti di energia rinnovabile i 6 miliardi di dollari derivanti dalla vendita di 13 centrali elettriche allo Stato. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della compagnia, Enrique Alba, nel corso di un evento nello Stato di Puebla, aggiungendo che un obiettivo dell'azienda è installare altri impianti di energia rinnovabile, senza fornire dettagli ulteriori sul tipo di progetti, che dovrebbero restare nell'ambito dell'eolico e del solare, settori in cui la compagnia è già operativa nel Paese. “Il Messico è un mercato strategico per Iberdrola e vogliamo contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese attraverso la diffusione di energia pulita”, ha detto Alba. Nell’occasione, l’amministratore delegato ha presentato anche un progetto di fornitura di energia solare alle comunità rurali. (Mec)