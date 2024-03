Business news: Messico, a febbraio vendite di auto in aumento del 11,13 per cento rispetto all’anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio 2024 in Messico le vendite di automobili sono aumentate dell’11,13 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e dell’8,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riporta il registro amministrativo dell’industria automobilistica compilato dall’Istituto nazionale di statistica (Inegi). A febbraio sono state vendute 113,258 auto. L’azienda che ha dominato le vendite è stata Nissan, seguita da Gm, Volkswagen e Toyota. Nel periodo che comprende gennaio e febbraio 2024 sono state vendute 225 mila unità, il 14,8 per cento in più dello stesso periodo del 2023. Secondo l’Inegi, con questa tendenza si proietta per la fine dell’anno la vendita di 1,4 milioni di automobili in più rispetto al 2023. (Mec)