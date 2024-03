Ciad: premier Masra ufficialmente candidato alla presidenza, sfiderà Deby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Ciad, Succès Masra, è stato ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali del 6 maggio dal suo partito, “Les Transformateurs”. Lo riferisce "Rfi". “Sono qui come candidato alle elezioni presidenziali (...) per riparare i cuori e unire le persone”, ha dichiarato il premier parlando agli attivisti del congresso di partito tenuto oggi nella capitale N’Djamena. Vociferata da giorni, la candidatura di Masra alla presidenza del Paese rischia di sollevare nuove tensioni in vista del voto di maggio, quando l’attuale leader militare e capo della transizione Mahamat Deby Itno, figlio dell’ex presidente e del quale ha ripreso “de facto” l’incarico dopo la sua morte nell’aprile del 2021, si ricandiderà. Sostenuto da 221 movimenti riuniti nella coalizione "Per un Ciad unito", Deby sarà il candidato del Movimento di salvezza patriottica (Mps), partito fondato dal padre. (segue) (Res)