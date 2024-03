Business news: Messico, nel 2023 investimenti fissi netti aumentati del 19,68 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 gli investimenti fissi netti (Ifb) in Messico sono aumentati del 19,68 su anno. Lo riporta l’istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che si tratta del valore più alto degli ultimi 30 anni. Il dato rappresenta un’accelerazione rispetto al 8 per cento del 2022. A incidere sul risultato è stata la ripresa degli investimenti nel settore automobilistico e la spinta fornita al settore edilizio dalle infrastrutture promosse dal governo. Nel 2023 gli investimenti nella costruzione non residenziale sono cresciuti del 39,2 per cento, mentre il settore di macchinari e strumenti ha visto un aumento del 21,6 per cento negli investimenti esteri diretti e uno del 14 per cento in quelli nazionali. (Mec)