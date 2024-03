Business news: Messico: a dicembre indice di produttività in aumento dello 0,4 per cento su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l'indice di produttività dell'economia del Messico è aumentato dello 0,4 per cento su trimestre. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inegi) nell'ultimo rapporto. Nel trimestre di riferimento (ottobre-dicembre 2023) la produttività è cresciuta dello 0,8 nel settore primario e dello 0,5 nel settore terziario, mentre è calata dello 0,3 per cento nel settore secondario. Nello stesso trimestre, l'Inegi segnala che la produttività nel settore manifatturiero si è mantenuta stabile senza variazioni. E' cresciuta invece nelle imprese costruttrici (+1,4 per cento), nei servizi privati non finanziari (+0,6 per cento) e nel commercio al dettaglio (+0,2 per cento). (Mec)