Business news: Messico, a dicembre costo manodopera costruttori in calo dello 0,9 per cento su trimestre

- A dicembre il costo della manodopera per le imprese costruttrici in Messico è sceso dello 0,9 per cento su trimestre e del 20 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) nell'ultimo rapporto. Negli altri comparti il costo della manodopera ha visto un incremento: nel commercio al dettaglio dello 0,6 per cento, nel manifatturiero dello 0,7 per cento, nei servizi privati non finanziari dell'1,6 per cento e nel commercio all'ingrosso del 5,6 per cento. (Mec)