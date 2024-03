© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Brasile è calata dell'1,6 per cento a gennaio rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) in un rapporto pubblicato oggi. In comparazione con lo stesso periodo del 2023 invece, la produzione industriale brasiliana ha presentato una crescita del +3,6 per cento, che rappresenta il sesto risultato positivo consecutivo su anno. (Brs)