Abruzzo: seconda proiezione Noto per Rete8, Marsilio 54,7 per cento, D’Amico 45,3

- In base alla seconda proiezione elaborata dal Centro demoscopico Antonio Noto per Rete8 sulle elezioni regionali, il presidente uscente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, candidato della colazione di centrodestra, avrebbe raccolto fra il 54,7 per cento. Luciano D’Amico, sostenuto dal centrosinistra e dagli altri partiti di opposizione, avrebbe invece ottenuto il 45,3 per cento dei consensi. La proiezione si basa su una copertura del campione del 15 per cento.(Rin)