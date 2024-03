Business news: Brasile, produzione di veicoli in aumento del 24,3 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica del Brasile ha registrato a febbraio un aumento della produzione del 24,3 per cento in comparazione con il mese scorso. Lo ha reso noto l'Associazione nazionale dei fabbricanti di automobili (Anfavea) in un rapporto pubblicato oggi. Nel mese di febbraio sono stati prodotti 189.684 automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. A gennaio la produzione aveva sommato 152.564 unità. Su base annua, l'incremento della produzione è stato del 17,4 per cento. Per quanto riguarda le esportazioni di veicoli, è stato registrato un aumento del 62,7 per cento su base mensile. Nel 2023, il Brasile aveva registrato un calo dell'1,9 per cento trainato dalla produzione di veicoli pesanti, calata del 37,5 per cento a causa dei "costi più elevati delle nuove tecnologie di controllo di emissioni", influenzando soprattutto la produzione di camion, motivo principale del risultato negativo. (Brs)