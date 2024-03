Libia: Egitto accoglie con favore incontro tripartito tenuto al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accolto con favore l'incontro tripartito libico tenuto oggi al Cairo tra i presidenti del Consiglio presidenziale libico (organo tripartito che svolge le funzioni di capo di Stato), della Camera dei rappresentanti (parlamento libico con sede in Cirenaica) e dell'Alto consiglio di Stato (il "Senato" con sede a Tripoli) della Libia, rispettivamente Mohamed Menfi, Aguila Saleh e Mohamed Takala. Secondo quanto affermato dal ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa, l'Egitto sostiene il rafforzamento del ruolo delle istituzioni libiche nel realizzare tutti i quadri necessari per lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile. I risultati di quest'incontro sono un passo importante nel percorso verso la "realizzazione delle legittime aspirazioni del fraterno popolo libico a muoversi verso il futuro, in modo da preservare la sovranità, l’unità, la sicurezza e la stabilità della Libia", si legge nella nota. (Lit)