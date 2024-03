Business News: Brasile-Fmi, incontro Lula-Georgieva con focus su sviluppo e inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto un incontro con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, incentrato su sullo sviluppo con inclusione sociale e sulla ripresa della riduzione della povertà nel mondo. Durante la riunione, tenutasi a Brasilia con la partecipazione del ministro delle Finanze, Fernando Haddad, e la direttrice della Nuova banca dello sviluppo (Ndb), la banca dei Brics, Dilma Rousseff, è stata trattata anche "la necessaria riforma dell'Fmi", in modo che sia "più rappresentativo del mondo di oggi e capace di aiutare i Paesi che hanno bisogno di utilizzare il fondo in condizioni migliori", secondo quanto si legge in una pubblicazione sul profilo X di Lula. (Brs)