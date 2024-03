Ucraina: Zelensky ringrazia Macron per aiuti militari e sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto "una lunga e, come sempre, sostanziale conversazione telefonica" con l'omologo francese Emmanuel Macron. "Abbiamo discusso dell'attuale situazione sul campo di battaglia e dei risultati della Conferenza internazionale a sostegno dell'Ucraina, svoltasi recentemente a Parigi. Ho ringraziato per il forte pacchetto di difesa del 16 febbraio, nonché per la leadership personale del presidente francese nel lanciare la Coalizione per le armi a lungo raggio, le nuove iniziative e tutte le dichiarazioni a sostegno dell'Ucraina", ha scritto Zelensky sui suoi profili social. "Abbiamo anche avuto uno scambio di opinioni sui risultati attesi del nostro prossimo incontro in Ucraina nel prossimo futuro", ha aggiunto il capo dello Stato di Kiev. (Kiu)