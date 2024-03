Business news: Perù, prestito di 100 milioni di dollari da Banca mondiale per programma di irrigazione e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo agricolo del Perù ha firmato un accordo di 100 milioni di dollari con la Banca mondiale (Bm) per portare avanti un programma di innovazione tecnica dei sistemi di irrigazione. I finanziamenti serviranno a migliorare i sistemi di irrigazione, l’assistenza tecnica agli agricoltori e le tecnologie utilizzate. L’obiettivo è rendere più efficiente l’uso dell’acqua e favorire l’utilizzo di specifiche pratiche agricole. L’accordo fatto con la Banca mondiale si inserisce nel Programma di irrigazione (Psi), pensato dal ministero per i prossimi cinque anni e comprensivo di 130 progetti in 19 dipartimenti del Paese. Oltre al finanziamento di 100 milioni di dollari negoziato con la Bm, il governo investirà ulteriori 26,5 milioni di dollari. (Brs)