- VARIE- In occasione del Centenario dalla nascita di Franco Basaglia, si terrà la cerimonia per l'emissione del francobollo commemorativo. Alla iniziativa parteciperanno gli eredi dello psichiatra, il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle, la Dott.ssa Roberta Sarrantonio Responsabile Coordinamento Commerciale Macroaree Centro Sud Poste Italiane SPA e il Direttore del Museo Laboratorio della Mente, Pompeo Martelli.Roma, Ospedale Psichiatrico di Santa Maria della Pietà in Roma (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Roma Expo Guitars 2024", che si svolgerà dal 15 al 17 marzo presso "Roma Eventi Fontana di Trevi", patrocinato dalla Città metropolitana di Roma e l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Parteciperanno: Tiziana Bionghini, consigliera delegata alla Cultura della Città metropolitana di Roma, Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, Matteo Masini, Ufficio Beni di Consumo Agenzia Ice e Gabriele Curciotti e Massimo Di Coste, Organizzazione Evento.Roma, Città metropolitana, Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/a (ore 12) (segue) (Rer)