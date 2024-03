© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- - Incontro sulla legge regionale n. 4 del 19 marzo 2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" organizzato dalle consigliere del Partito democratico del Lazio Marta Bonafoni, Sara Battisti, Michela Califano, Emanuela Droghei, Eleonora Mattia.Roma, Casa internazionale delle donne (ore 17)- Consiglio della Camera di Commercio di Roma in seduta pubblica. Il Sindaco Gualtieri, alla presenza del Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e dei membri del Consiglio camerale, illustrerà i punti salienti del Piano strategico Metropolitano di Roma Capitale.Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio (ore 17) (segue) (Rer)