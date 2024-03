Ciad: premier Masra ufficialmente candidato alla presidenza, sfiderà Deby (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leader del partito Les Transformateurs, Masra è stato in passato all'opposizione ed è rientrato in Ciad lo scorso 3 novembre dopo oltre un anno di esilio. Apprezzato per la leadership e la solida esperienza politica, il premier è stato accolto calorosamente negli Stati Uniti ed in Francia, dove si è recato la scorsa settimana nel quadro di un tour organizzato con l'obiettivo dichiarato di "mobilitare risorse per sostenere la fine della transizione”. A Washington, New York e Parigi il premier ha incontrato le autorità ed i vertici delle istituzioni finanziarie internazionali, fra cui alti funzionari della Banca mondiale - organismo che sta organizzando a Washington il Forum sui Paesi fragili e colpiti da conflitti -, del Fondo monetario internazionale e delle Nazioni Unite. A Parigi, il premier ha incontrato anche l'influente Movimento delle imprese Medef, la "Confindustria" francese. Nel suo viaggio Masra è stato accompagnato dal ministro delle Finanze, Tahir Hamid Nguilin. (Res)