- A febbraio, l'indice dei prezzi al consumo in Uruguay è cresciuto del 4,71 per cento su anno, con una variazione dello 0,54 per cento su mese. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il paniere della cosiddetta "inflazione di fondo", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato un incremento dello 0,61 per cento sul mese e del 4,47 per cento su anno. (Abu)