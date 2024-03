Business news: Uruguay, impresa elettrica pubblica annuncia progetto pilota di irrigazione per 4 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale dell’Uruguay (Uta) ha annunciato un progetto pilota da 4,2 milioni di dollari per migliorare l’irrigazione e portare benefici alla produzione agricola nell’area di Rio Negro. Lo ha reso noto Uta in un evento dove è stato lanciato il bando di gara per le imprese costruttrici, a cui si chiede di realizzare una linea elettrica da 60 kilowolt per una distanza di 27 chilometri tra la località di Palmar e la strada nazionale 20. Lo studio tecnico per analizzare le “soluzioni di irrigazione” costerà circa 2,5 milioni di dollari, come riportato nell’occasione anche dalla presidente di Uta, Silvia Emaldi. Il progetto inizierà a settembre e durerà dodici mesi, con l’obiettivo di migliorare la rete di irrigazione e contribuire a una efficiente produzione agricola soprattutto di mais e soia. Il governatore della provincia di Rio Negro, Omar Lafluf, ha sottolineato che le opportunità di irrigazione aumentano la produttività agricola: nel caso del mais si passa dai 5mila chili per ettaro senza irrigazione, ai 10mila o 12mila chili per ettaro. (Abu)