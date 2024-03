Business news: crisi idrica in Messico, governo della capitale sollecita la fornitura delle imprese private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per alleviare gli effetti della crisi idrica legata alla siccità che sta colpendo la zona centrale del Messico, le autorità della capitale (Città del Messico) hanno chiesto alle imprese private di cedere alla rete cittadina (Sacmex) le riserve d'acqua non utilizzate. Nella zona circostante la capitale, la "Valle del Messico", si trovano 179 concessioni della commissione idrica nazionale (Conagua) associate a 227 pozzi per acqua a uso industriale e di servizi. Tra questi, 36 sono legati a 26 imprese che in totale hanno accesso all’80 per cento del volume. Nel 2023 Sacmex ha stretto accordi con dodici imprese per il subappalto dell’acqua, di cui se ne sono rinnovati undici quest’anno per un totale di 5 milioni metri cubi di acqua concessi alla rete pubblica. (Mec)