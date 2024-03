Libia: capi Consiglio presidenziale, Parlamento e Senato concordano su governo unificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione, si è deciso di istituire un comitato tecnico che si riunirà entro un periodo di tempo prestabilito per rivedere e suggerire modifiche appropriate all'azione congiunta. Questo dovrebbe ampliare la base del consenso e dell'accettazione del lavoro svolto dal Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali in Libia (6+6), formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e membri dell'Alto consiglio di Stato. Il comitato tecnico avrà anche lo scopo di risolvere eventuali disaccordi tra le parti libiche in merito alla legislazione esistente. In una data ancora non stabilita, si terrà un secondo round di colloqui per finalizzare gli accordi. Gli attori libici hanno elogiato la Lega araba per aver organizzato questa riunione nel tentativo di ripristinare il processo elettorale del Paese. Durante una conferenza stampa, il presidente Menfi ha dichiarato che i risultati dell'incontro "sono stati all'altezza delle ambizioni libiche per la riuscita delle elezioni", aggiungendo: "Abbiamo sottolineato che le elezioni contribuiranno al raggiungimento di uno Stato stabile". (segue) (Lit)