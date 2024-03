Libia: capi Consiglio presidenziale, Parlamento e Senato concordano su governo unificato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare le divisioni, il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia e capo dell'Unsmil, Abdoulaye Bathily, sta portando avanti un’iniziativa rivolta ai cinque principali soggetti istituzionali libici – il Consiglio presidenziale, la Camera dei rappresentanti, l’Alto consiglio di Stato, il Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo riconosciuto dall’Onu basato a Tripoli) e il Comando generale dell’Esercito nazionale libico (Enl, guidato dal generale Khalifa Haftar). Questi cinque attori dovrebbero nominare tre rappresentanti che dovranno sedere allo stesso tavolo per trovare un compresso accordo sulle cosiddette “questioni irrisolte”. Ad oggi, tuttavia, l’Enl e la Camera dei rappresentanti non intendono partecipare al tavolo negoziale senza l’inclusione del cosiddetto Governo di stabilità nazionale, guidato dal premier designato dal Parlamento, Osama Hammad, o l’esclusione del Governo di unità nazionale di Tripoli del primo ministro uscente Abdulhamid Dabaiba. (Lit)