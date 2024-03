Business news: Banca nazionale sviluppo Brasile, nel 2023 approvazione credito in aumento del 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dello sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha reso noto che nel 2023 c'è stata una crescita del 44 per cento alle approvazioni di credito, che ammontano a 218,5 miliardi di reais (circa 40,6 miliardi di euro). In una nota si legge che le approvazioni sono aumentate in tutti i settori, con particolare attenzione alle infrastrutture (+23 per cento), all'agricoltura (+53 per cento) e all'industria (+41 per cento). "I risultati rivelano una ripresa del ruolo di Bndes come banca pubblica per lo sviluppo, con particolare attenzione all'espansione del credito in condizioni adeguate per promuovere la crescita economica del Paese" ha dichiarato il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante, aggiungendo inoltre che la Banca ha "contribuito ad alleviare le condizioni avverse del mercato dei capitali, avendo sottoscritto il 26 per cento delle emissioni obbligazionarie incentivate nel 2023, e ha lavorato per diversificare i propri strumenti di finanziamento, per continuare a consentire il sostegno ai settori strategici". Le erogazioni della Bndes, considerando le operazioni di credito dirette e indirette, hanno sommato 114,4 miliardi di reais (circa 21,2 miliardi di euro) nel 2023 o l'1,1 per cento del pil, una crescita del 17 per cento su anno. (Brs)