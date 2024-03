Business news: Fmi, nel 2024 pil di Panama diminuirà del 2,5 per cento per chiusura di miniera di rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 il prodotto interno lordo (pil) di Panama potrebbe rallentare del 2,5 per cento per l’impatto della chiusura della miniera di rame "Panama". È questa la previsione del Fondo monetario internazionale (Fmi), pubblicata nel rapporto elaborato dopo la visita dei funzionari tecnici, a sensi dell'Articolo IV dello statuto. La perdita economica permanente sarà di circa il 7,5 per cento nelle esportazioni di beni e servizi nel Pil e dello 0,6 per cento nelle entrate fiscali. Secondo l’Fmi, la chiusura della miniera inciderà negativamente sulla crescita economica ma con effetti non generalizzati, tali che nel medio periodo l’economia riprenderà a crescere. (segue) (Mec)