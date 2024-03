Ciad: premier Masra ufficialmente candidato alla presidenza, sfiderà Deby (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nominato premier a gennaio, in passato Masra si era opposto fermamente ai governanti militari saliti al potere nell’aprile 2021 dopo la morte di Idriss Deby Itno, ucciso dai ribelli dopo aver guidato il Paese per 30 anni. Secondo la Costituzione allora in vigore, infatti, dopo la morte del presidente Deby la guida del Paese avrebbe dovuto passare al presidente del parlamento. Il malcontento delle opposizioni era cresciuto quando, al temine del periodo di transizione di 18 mesi, la giunta Deby aveva prolungato di due anni la sua permanenza al potere. In un referendum che si è svolto a fine dello scorso anno per l'introduzione di una nuova Costituzione, passata con l’86 per cento delle preferenze, Masra aveva tuttavia esortato i sostenitori a votare a favore della nuova Carta, sostenendo che la sua adozione avrebbe accelerato la fine della transizione, mentre il resto dell'opposizione ha invitato i ciadiani a votare “no” o a boicottare il referendum. Anche in occasione delle violenze scoppiate la scorsa settimana, il premier aveva espresso il suo "sostegno incondizionato" a Mahamat Deby. “In questi momenti sfortunati e dolorosi che stanno minando la nostra pace e la coesione nazionale, vorrei esprimere il mio sostegno totale e incondizionato al capo dello Stato, alle nostre forze di difesa e sicurezza, alle nostre istituzioni repubblicane”, ha scritto Masra su X (ex Twitter), invitando alla calma e a proseguire il cammino “per costruire un Ciad di giustizia e uguaglianza, un Ciad riconciliato, un Ciad per tutti con tutti". (segue) (Res)