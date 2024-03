Portogallo: Alleanza democratica in testa dopo lo spoglio di oltre il 70 per cento delle schede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 73 per cento delle schede scrutinate, la coalizione di centrodestra Alleanza democratica, guidata da Luiso Montenegro, vince le elezioni con il 32,6 per cento dei voti davanti al Partito socialista (Ps) di Pedro Nuno Santos, fermo al 28,8 per cento. La formazione sovranista Chega si conferma la terza forza politica del Paese con il 19,3 per cento davanti ad Iniciativa Liberal (3,5 per cento). Risultato modesto per la sinistra radicale con il Blocco di sinistra ed il Partito comunista che non vanno oltre, rispettivamente, al 3,5 e al 2,8 per cento. L'affluenza alle urne in Portogallo alle ore 17 era del 51,9 per cento, un dato superiore a quello del 2019 (48,8 per cento) e del 2022 (51,4 per cento). Per tutta la giornata, i politici hanno ripetutamente invitato i cittadini a recarsi alle urne per esercitare il loro diritto di voto in un Paese in cui l'affluenza non è solitamente elevata.(Spm)