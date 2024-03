Imprese: Urso, rilanciamo siderurgia come asset fondamentale sistema industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Ho voluto rendermi personalmente conto dello stato degli impianti siderurgici dell'ex Ilva insieme ai commissari dell’amministrazione straordinaria, ascoltando le esigenze degli operai e illustrando a sindacati, enti locali e aziende dell'indotto il nostro piano siderurgico nazionale e come intendiamo rilanciare gli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, con l'individuazione di nuovi attori industriali”. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che aggiunge: “Ho visitato anche il polo di Piombino per il quale abbiamo già sottoscritto importanti intese con due aziende investitrici. In ogni luogo - sottolinea - ho riscontrato un clima nuovo, molto positivo, la piena consapevolezza dei problemi ma anche la determinazione a trovare le soluzioni; la volontà di procedere insieme con l'intenzione di rilanciare la siderurgia italiana asset fondamentale del sistema industriale. Questa è la strada giusta”. (Rin)