Medio Oriente: Schillaci, in arrivo altri 14 bambini da Gaza, prosegue impegno Italia

- "Prosegue l'impegno dell'Italia per dare soccorso ai feriti provenienti da Gaza. Altri 14 bambini e 8 adulti con 23 accompagnatori saranno accolti e curati nei nostri ospedali. Dal Santobono di Napoli, al Meyer di Firenze, dal Gaslini di Genova, al Sant'Andrea di Roma, al Niguarda di Milano, al Rizzoli di Bologna e al Bambino Gesù di Roma, tutto il nostro personale presterà le cure necessarie ai pazienti". È quanto dichiara in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che aggiunge: "Alle strutture e al personale medico e paramedico, va il mio ringraziamento per il qualificato contributo nell'attuazione della missione umanitaria voluta dal Governo e dal Parlamento. Una missione che sta a testimoniare ancora una volta l'impegno concreto dell'Italia a sostegno della popolazione civile". (Com)