Libia: capi Consiglio presidenziale, Parlamento e Senato concordano su governo unificato

- Si è svolto oggi un incontro tripartito libico, ospitato nella sede della Lega degli Stati arabi al Cairo, in Egitto, con lo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra i diversi attori della Libia. I presidenti del Consiglio presidenziale libico (organo tripartito che svolge le funzioni di capo di Stato), della Camera dei rappresentanti (parlamento libico con sede in Cirenaica) e dell'Alto consiglio di Stato (il "Senato" con sede a Tripoli) della Libia, rispettivamente Mohamed Menfi, Aguila Saleh e Mohamed Takala, hanno concordato di istituire un unico organo di governo responsabile della supervisione del processo elettorale libico, evidenziando la necessità di svolgere le elezioni per avere uno Stato stabile. Secondo quanto si apprende da un comunicato stampa rilasciato dalla Lega araba alla fine dell'incontro, i tre funzionari libici hanno concordato di promuovere la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Libia, e di rifiutare qualsiasi interferenza esterna ostile nel suo processo politico. Nell'ambito degli sforzi di costruzione del consenso, le tre parti hanno anche deciso di chiedere assistenza alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e alla comunità internazionale. (segue) (Lit)