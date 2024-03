Libia: capi Consiglio presidenziale, Parlamento e Senato concordano su governo unificato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime elezioni in Libia si sono svolte nel 2014 e hanno portato allo scoppio di un conflitto civile che rimane ancora oggi congelato. Secondo la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, gli ostacoli da superare per tornare al voto sono almeno quattro: primo, la previsione di un secondo turno obbligatorio per le elezioni presidenziali, anche se il vincitore del primo turno ottenesse il 50 per cento più uno dei voti; secondo, la disposizione collega le elezioni presidenziali e parlamentari, subordinando le elezioni della futura dell’Assemblea nazionale (il nuovo foro legislativo) al successo delle presidenziali; terzo, la questione di un governo unitario per portare il Paese alle elezioni e chiudere il capitolo dei governi ad interim; quarto, la necessità della piena inclusione dei libici, comprese le donne e tutte le componenti culturali. (segue) (Lit)