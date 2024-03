Business News: Petroecuador annuncia aumento operazioni nel blocco 31 del Parco Yasunì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ecuadoriana Petroecuador cercherà di aumentare la produzione di petrolio dal blocco 31, una delle aree soggiacenti il Parco nazionale Yasuni. La decisione - comunicata al parlamento dalla direttrice di Petroecuador - è parte della strategia messa in campo per compensare le perdite legate al mancato sfruttamento del blocco 43 "Itt", l'area che in base a un recente referendum consultivo si è deciso di preservare da ogni sfruttamento in omaggio alla salvaguardia dell'ambiente. Al momento dal blocco 31 si estraggono circa 11,5 mila barili di petrolio al giorno, meno del 3 per cento della produzione nazionale. L'idea è quella di effettuare nuove perforazioni, di rimettere in funzione pozzi oggi chiusi e di recuperare parte del gas che attualmente viene disperso. (Brs)