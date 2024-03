Business News: American Airlines ordina 133 aerei brasiliana Embraer, contratto potrebbe superare i 7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda brasiliana di servizi aeronautici Embraer ha ricevuto un'ordine dalla compagnia aerea American Airlines per l'acquisto di un massimo di 133 aerei "per soddisfare la domanda di voli regionali negli Stati Uniti". Lo si legge in una nota pubblicata oggi dall'azienda brasiliana. L'accordo potrebbe superare il valore di 7 miliardi di dollari caso tutti i diritti di acquisto vengano esercitati. L'American Airlines ha ordinato 90 aerei del modello E175, ciascuno con un prezzo di listino di circa 55 milioni di dollari. Il contratto prevede ancora i diritti di acquisto per altri 43 aerei del modello, uno dei più popolari nella regione, "con 837 unità vendute (compresi i 90 aerei ordinati oggi) e "una quota di mercato dell'88 per cento nel segmento dal 2013", afferma l'Embraer. L'amministratore delegato dell'American Airlines, Robert Isom, ha detto che la compagnia ha "investito molto nella modernizzazione e nella semplificazione" della flotta, "che è la più grande e la più giovane di tutte le compagnie aeree statunitensi". (Brs)