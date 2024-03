Business News: Banca nazionale sviluppo Brasile, profitti calati del 5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dello sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha registrato nel 2023 un utile netto ricorrente di 11,9 miliardi di reais (circa 2,21 miliardi di euro), un calo del cinque per cento in comparazione con l'anno precedente. Secondo il Bndes, il calo è legato alla restituzione di 45 miliardi di reais (circa 8,3 miliardi di euro) al Tesoro nazionale per ammortizzare il debito pubblico. "Se avessimo mantenuto quei contanti, avremmo ottenuto un risultato superiore di 1,1 miliardi di reais e il profitto sarebbe stato di 13 miliardi", ha affermato il direttore del credito finanziario e digitale per le piccole e medie imprese del Bndes, Alexandre Abreu, riportato dai media brasiliani. (Brs)