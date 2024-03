Sicurezza stradale: Ciaccheri (Avs), oggi in piazza a Roma per dire no a nuovo codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in piazza con le associazioni per la mobilità sostenibile che hanno denunciato la pericolosità del nuovo codice della strada targato Meloni e Salvini. Così in un comunicato il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri, che ha partecipato questa mattina in piazza Santi Apostoli al presidio "Stop al Nuovo Codice della Strage". "Più di quaranta città, presidi, flash mob e manifestazioni contro una misura che se entrerà in atto creerà più insicurezza e quindi più incidenti stradali e più morti sulle strade. Una misura fatta a misura di affari - aggiunge Ciaccheri - e non a misura di persona. La battaglia lanciata dalle Città 30, prima fra tutte Bologna, è una battaglia di civiltà che porteremo avanti anche Roma, nei nostri territori consapevoli del fatto che c'è una sfida politica da alternativa all'idea delle destre di insicurezza sociale applicata, così come è scritto in questo documento che oggi contestiamo".(Com)