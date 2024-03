Nato: Nordic Response 2024, esercitazione forza anfibia della Marina militare in Norvegia - video 2

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La forza anfibia della Marina militare italiana ha partecipato oggi a una esercitazione nel contesto di “Nordic Response 2024”, l’esercitazione della Nato in corso fino al 15 marzo tra Norvegia, Finlandia e Svezia. La dimostrazione, che si è svolta nelle acque al largo di Badderen, in Norvegia, ha visto la messa a mare dal bacino della Nave San Giorgio del veicolo anfibio da sbarco AAV7. E’ seguita la dimostrazione del caricamento di un veicolo tattico leggero motorizzato (Vtlm) di tipo “Lince” a bordo di un Galleggiante semovente per uso particolare e speciale (Gis). L’esercitazione è proseguita sulla spiaggia di Badderen dove le forze anfibie, presenti con due unità navali a bordo delle Navi Garibaldi e San Giorgio, hanno dato dimostrazione di una operazione di sbarco con la messa in sicurezza della zona da parte dei plotoni. Inoltre, la dimostrazione ha visto la messa in sicurezza dell'area da parte di un elicottero, sorvolato sulla zona dove sono infine sbarcati dei mezzi anfibi di tipo “Lince”. (Res)