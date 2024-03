Roma: contromano e con patente revocata tampona carabinieri, denunciato 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, a Tor bella Monaca, un uomo di 50 anni a bordo di una macchina, risultata poi rubata, dopo aver imboccato contromano via Domenico Parasacchi, ha urtato nella parte anteriore una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Frascati. L’uomo alla guida, un romano di 50 anni, di fatto senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, è risultato avere la patente di guida revocata. I successivi accertamenti hanno permesso inoltre di accertare che la vettura condotta dall’uomo, una Citroen Diana, era stata denunciata rubata la mattina stessa. Per questo il 50enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Nel sinistro nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Al termine dei rilievi il mezzo è stato restituito al proprietario. (Rer)