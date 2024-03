Gaza: ministro Difesa Israele elogia piano Usa costruzione porto temporaneo per aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha elogiato il piano degli Stati Uniti di costruire un porto temporaneo sulla costa della Striscia di Gaza, rafforzando così l’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of Israel", Gallant oggi ha fatto un giro a bordo di una motovedetta di classe Dvora lungo la costa di Gaza. Il piano Usa contribuirà al "crollo del dominio" del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia, ha detto Gallant, aggiungendo: "Trasporteremo gli aiuti attraverso una rotta marittima in coordinamento con gli Stati Uniti sull'aspetto della sicurezza e dell'assistenza umanitaria, con gli Emirati Arabi Uniti per quanto riguarda la parte civile, e con un'adeguata ispezione a Cipro". Inoltre, "porteremo le merci importate dalle organizzazioni internazionali con l'assistenza statunitense", ha spiegato il ministro, sottolineando: "Faremo in modo che i rifornimenti arrivino qui (esclusivamente) per chi ne ha (davvero) bisogno". (segue) (Res)