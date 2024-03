Gaza: ministro Difesa Israele elogia piano Usa costruzione porto temporaneo per aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom) ha riferito che le Forze armate degli Stati Uniti hanno inviato ieri una nave di supporto logistico a Gaza, "meno di 36 ore dopo" che il presidente Joe Biden aveva annunciato di costruire un porto temporaneo sulla costa della Striscia per rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese. In una nota, il Centcom ha spiegato che la nave di supporto logistico General Frank S. Besson ha lasciato la base interforze Langley-Eustis in Virginia in rotta verso il Mediterraneo orientale. La General Frank S. Besson fa parte della settima Brigata del terzo Comando di trasporto logistico di spedizione del 18esimo Corpo d'armata. La nave sta "trasportando le prime attrezzature per costruire un porto temporaneo per consegnare forniture umanitarie vitali", si legge nella nota. (segue) (Res)