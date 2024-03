Roma: Municipio I, domani chiusa scuola Badini per crollo albero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo purtroppo "ha causato anche il crollo di un albero all'interno del giardino del plesso della scuola Gian Giacomo Badini, I.C. Regina Margherita all'Aventino. L'assessora Municipale ai Lavori Pubblici e all'Edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, si trova già sul posto per verificare la situazione". È quanto si legge in una nota del Municipio Roma I. "Cadendo l'albero ha lesionato il muretto di recinzione e piegato una ringhiera. Per consentire un più accurato controllo e avviare la rimozione della pianta - conclude - domani le lezioni non si terranno e i bambini resteranno a casa. Via di Sant'Alessio sarà chiusa".(Com)