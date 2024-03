Egitto: il tasso di inflazione annuale di febbraio è salito al 36 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Egitto è salito al 36 per cento a febbraio, rispetto al 31,2 per cento dello scorso gennaio. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica egiziana (Capmas), che ha attribuito questo aumento principalmente all'incremento dei prezzi di: carne e pollame del 25 per cento; cereali e pane del 14,2 per cento; pesce e frutti di mare dell'11,5 per cento; prodotti lattiero-caseari, miele e uova del 12,8 per cento; oli e grassi del 14,1 per cento; frutta del 7,3 per cento; ortaggi del 9,2 per cento; zucchero e dolci del 6,9 per cento. L'aumento è stato causato anche dall'incremento dei prezzi di tè, caffè e cacao dell'11,3 per cento; del tabacco dell'8,5 per cento; dei vestiti del 4,4 per cento; delle calzature del 3,2 per cento; dell'acqua e dei vari servizi abitativi del 10,7 per cento; dei mobili, dell'arredamento, dei tappeti e di altri rivestimenti per pavimenti dell'8,6 per cento; degli elettrodomestici del 7,4 per cento; dei prodotti medici, degli elettrodomestici e delle attrezzature del 17,3 per cento, secondo i dati del Capmas. (Cae)