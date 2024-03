Portogallo: Commissione elettorale, media non facciano riferimento ad acronimi di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale nazionale (Cne)del Portogallo ha stabilito che i media non debbano fare oggi riferimento ad Alleanza democratica (Ad) e Alternativa nazionale democratica (Adn), né alle loro campagne, a causa della confusione tra gli acronimi che compaiono sulla scheda elettorale. "Si stabilisce che i media cessino di fare riferimento a qualsiasi candidatura o partito politico riguardo a questo argomento", si legge nella delibera inviata dal Cne alle redazioni. Per la Commissione "i nomi, gli acronimi e i simboli dei partiti e delle coalizioni che compaiono sulle schede elettorali sono, come devono essere per legge, quelli presenti nel registro della Corte Costituzionale", pertanto "il tema non deve essere affrontato o discusso nel giorno delle elezioni, altrimenti tale questione potrebbe comportare una violazione della legge elettorale". (segue) (Spm)